Çaykur Rizespor Erzurum Kampını Tamamladı

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği Erzurum kampını tamamladı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Karadeniz temsilcisi, kamp boyunca kondisyon, kuvvet ve taktik ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştirdi. Yeşil-mavililer, kamp sürecinde oynadığı iki hazırlık maçında bir galibiyet ve bir beraberlik aldı.

Çaykur Rizespor, ilk hazırlık maçında Gürcistan Erovnuli Ligi ekiplerinden FC Dinamo Batumi ile 15 Temmuz Çarşamba günü karşı karşıya geldi. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 Nolu Saha'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan yeşil-mavililere galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Altin Zeqiri, 39. dakikada Zakaria Ariss ve 74. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.

Karadeniz ekibi, Erzurum kampındaki son hazırlık maçında ise 17 Temmuz Cuma günü Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ile karşılaştı. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 Nolu Saha'da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

17 Temmuz'da Erzurum'daki ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Çaykur Rizespor, futbolculara verilecek kısa iznin ardından yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Slovenya'ya geçecek. - ERZURUM