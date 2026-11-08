Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'yi Sowe'nin iki golüyle 2-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'yi Sowe'nin iki golüyle 2-1 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti. Sowe'un 31. ve 66. dakikalarda attığı gollerle galibiyete ulaşan Rizespor, bu sezon iç sahada ilk kez kazandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Mocsi, Bakayoko, Ariss, Diakite (Dk. 63 Taylan Antalyalı), Mebude (Dk. 87 Tayyip Talha Sanuç), Olawoyin, Laçi (Dk. 87 Varesanovic), Ahmed Kutucu (Dk. 63 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 90+1 Mustafa Coşkun Tosun)

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Ebosele (Dk. 77 Mustafa Fettahoğlu), Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mujakic, Giorbelidze (Dk. 90+1 Mustafa Yumlu), Kerk (Dk. 76 Eren Tozlu), Baiye, Owusu (Dk. 90+1 Sefa Akgün), Cardoso (Dk. 77 Rodriguez), Diabate

Goller: Dk. 31 ve 66 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 37 Diabate (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 45 Kerk, Dk. 45+1 Cardoso, Dk. 90+2 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-1 yendi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor, bu sezon iç sahada ilk kez kazandı.

49. dakikada ceza sahasının sağ çaprazındaki Laçi'nin ortasında kale önündeki Ariss'in kafa vuruşunda, top auta çıktı.

51. dakikada gelişen Erzurumspor FK atağında Cardoso, kaleci Zafer Görgen ile karşı karşıya kaldı. Cardoso'nun vuruşunda, Zafer Görgen gole izin vermedi.

57. dakikada Mithat Pala'nın ortasında Laçi, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Olawoyin'e gönderdi. Olawoyin'in sert şutunda, top auta gitti.

66. dakikada ev sahibi ekip ikinci golünü kaydetti. Mebude'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sowe, savunmadan sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

76. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta Owusu'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gerxhali'nun şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

85. dakikada gelişen Erzurumspor FK atağında, Rodriguez'in ortasında ceza alanındaki Eren Tozlu topa kafayı vurdu. Savunmadan seken meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen kontrol ederek, gole izin vermedi.

Çaykur Rizespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigErzurumspor F.K.RizesporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu’daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı “Allah’ım adamı ezdi“ Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
15 katlı binada korkutan yangın Kendi imkanlarıyla kurtuldular 15 katlı binada korkutan yangın! Kendi imkanlarıyla kurtuldular
Polislerin elinden kaçırılmıştı: Esenyurt’ta 6 ay sonra dronlu baskınla yakalandı Polislerin elinden kaçırılmıştı: Esenyurt'ta 6 ay sonra dronlu baskınla yakalandı
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
15:44
7 oyuncuya da sarı kart gerekir mi Ünlü yorumcular tartışmalı pozisyona son noktayı koydu
7 oyuncuya da sarı kart gerekir mi? Ünlü yorumcular tartışmalı pozisyona son noktayı koydu
15:40
Erdoğan ve Aliyev’in basın toplantısına damga vuran final Salon ayağa kalktı
Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı
15:36
’’Zemin nasıldı’’ sorusuna Torreira’dan bomba yanıt
''Zemin nasıldı?'' sorusuna Torreira'dan bomba yanıt
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
15:04
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
15:02
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 16:01:23. #.0.3#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'yi Sowe'nin iki golüyle 2-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android