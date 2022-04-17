Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

17.04.2022 20:17
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34'üncü haftasında evinde konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34'üncü haftasında evinde konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip bir günlük aranın ardından, 22 Nisan Cuma günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, 5'e 2 orta oyunu ile sürdü.  Antrenman, düz koşu ile son buldu.Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olmuştu.


Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı Göztepe'nin Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisi devam ediyor Göztepe'nin Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisi devam ediyor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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