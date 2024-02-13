Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı. Antrenman koşu, pas çalışması, dar alan mücadelesi, çift kale maç ve dayanıklılık koşusuyla devam etti.

13.02.2024 11:43  Güncelleme: 11:45
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 26. haftasında sahasında 17 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, ikiye iki dar alan mücadelesi ile devam etti. İdman, yarı sahada çift kale maç ve dayanıklılık koşusuyla son buldu. Sivasspor karşısında 90 dakika oynayan oyuncular yenileme antrenmanıyla günü tamamladı. - RİZE

Kaynak: İHA

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