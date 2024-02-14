Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşu ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı devam eden Janne-Pekka Laine ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile maçın hazırlıklarını sürdürecek.

14.02.2024 14:39  Güncelleme: 14:41
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular, koşunun ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı devam eden Janne-Pekka Laine çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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