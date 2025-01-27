Çaykur Rizespor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ligde son maçta konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yenen yeşil-mavili futbolcular Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Fenerbahçe maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Topa sahip olma ve dayanıklılık parkuru çalışan futbolcular, antrenmanı çift kale maç ile tamamlandı.
Tedavisi devam eden Eray Korkmaz ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
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