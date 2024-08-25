Çaykur Rizespor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Belli Oldu

Spor

Süper Lig'in 3. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe saat 21.45'te Rize'de karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev yapacak. - İSTANBUL