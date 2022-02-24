Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

24.02.2022 18:40
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor günü tek antrenmanla bitirdi. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. Taktik çalışması ile devam eden antrenman iki grup halinde yapılan çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan sakatlığı devam eden Gökhan Akkan, Aminu Umar ve Cemali Sertel çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürdü. - RİZE

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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