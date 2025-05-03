Çaykur Rizespor Gaziantep'i 2-0 Yendi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Gaziantep'i 2-0 Yendi

Çaykur Rizespor Gaziantep\'i 2-0 Yendi

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-0 ile geçerek kritik bir galibiyet aldı.

03.05.2025 18:19
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Olawoyin'in vuruşunda kaleci Dioudis topu kornere çeldi.

54. dakikada sağ kanattan ceza sahasına inen Sowe'un pasında topa bekletmeden vuruşunu gerçekleştiren Zeqiri'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Dioudis'in kucağında kaldı.

77. dakikada orta sahada Zeqiri'den gelen topla sol kanatta buluşan Akintola'nın pasında topa bekletmeden sağ ayağının dışı ile vuran Sowe'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

90+4. Dakikada orta sahada topla buluşan Ali Sowe'un sağ kanattan ceza sahasına kadar girerek çıkardığı pasında topla buluşan Olawoyin'in şutunda meşin yuvarlak 2. kez filelerle buluştu. 2-0

90+7. dakikada Akintola hızla rakip yarı alana girerken, ceza sahası önünde pasını sağ çapraza Taha Şahin'e aktardı. Taha Şahin'in kale önüne ortasında Ali Sowe'un vuruşunda kaleci Dioudis ayaklarıyla topu kornere çeldi.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta

Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Samet Akaydın, Alikulov, Muhammet Taha Şahin, Varesanovic (Buljubasic dk. 75), Berkay Özcan (Mithat Pala dk. 62), Olawoyin, Jurecka (Akintola dk. 62), Zeqiri (Ayberk Karapo dk. 90), Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Abdülkadir Ömür, Emrecan Bulut, Ghezzal, Eray Korkmaz, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İhan Palut

Gaziantep FK: Dioudis, Sorecu, Semih Güler (Kodro dk. 85), Viana, Mbakata, Daubin, Halil Dervişoğlu, Kozlowski (Furkan Soyalp dk. 85), Maxim, Emre Taşdemir (Lungoyi dk. 20), Okereke (Boateng dk. 62)

Yedekler: Ertuğrul Ersoy, Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, İzzet Erdal, Husic, Burak Bozan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Sowe (dk.77), Olawoyin (90+4) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Berkay Özcan, Samat Akaydin, Akintola (Çaykur Rizespor) - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Gaziantep'i 2-0 Yendi - Son Dakika

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