Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda, salonda kuvvet ve core çalışması yaptı.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor Göztepe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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