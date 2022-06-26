TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp öncesi yeni sezonun hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman fitness salonunda yapıldı. Günün ikinci antrenmanı ise ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman düz koşu ile son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, günü çift antrenmanla tamamladı - Son Dakika

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