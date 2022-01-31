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Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu'nun istifa edeceği iddiasını yalanladı Açıklaması - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu'nun istifa edeceği iddiasını yalanladı Açıklaması

31.01.2022 22:45
Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu'nun istifa edeceği iddiasını yalanladı Açıklaması

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun istifa edeceği söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun istifa edeceği söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun mutsuz olduğu, memnuniyetsizliğini yönetimle paylaştığı ve cuma gününe kadar süre verdiği, aksi takdirde istifa edeceği paylaşımları yapıldığı belirtildi.

Sosyal medyada bu tür söylemlerde bulunan kişilerin kendini bilmez, Çaykur Rizespor yönetimini ve teknik direktörünü bir tartışma ortamının içine çekme çabası içinde olduğunun belirtildiği açıklamada, "Bunun üzerinden manipülasyon yapmaya çalışmanın planlı bir yıpratma operasyonunun bir parçası olduğunun farkındayız. Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yönetimimiz arasında hiçbir sıkıntı olmadığı gibi aksine her konuda uyumlu bir birliktelik söz konusudur. Kendisinin başarılı olacağından ve görevini hakkıyla yerine getireceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, "Buradan senaryo devşirerek yönetimimizi ve teknik heyetimizi töhmet altında bırakma çabası Rizespor hainleri için sonuçsuz kalacaktır. Gerçek Rizespor taraftarlarımıza saygıyla duyururuz." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, İstifa, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu'nun istifa edeceği iddiasını yalanladı Açıklaması - Son Dakika Spor


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