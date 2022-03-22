Çaykur Rizespor, hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor

22.03.2022 20:37
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, milli maç arasında hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, milli maç arasında hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30'uncu haftasında sahasında Trabzonspor'la oynadığı maç sonrası çalışmalarına iki günlük ara veren yeşil-mavili ekip, bugün Belek'te toplandı. Milli maç arasını Antalya'da geçirecek olan takım, 3 Nisan Pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp 5'e 2 orta oyunu ile sürdü. İdman düz koşu ile son buldu.

Ümit Milli Takımının aday kadrosuna çağırılan futbolcular Emir Han Topçu ve Cemali Sertel ile kendi milli takımlarında bulunan Joel Pohjanpalo, Bryan Dabo ve Yannick Bolasie kampa henüz katılmadı.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor - Son Dakika


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