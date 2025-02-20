Çaykur Rizespor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümde ise taktik ağırlıklı idman yapıldı.
Öte yandan sakatlığı bulunan Eray takımdan ayrı olarak çalıştı. - RİZE
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