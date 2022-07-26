Yeni sezon hazırlıkları için Erzurum 'da kampa giren Çaykur Rizespor, kampı tamamladıktan sonra 2 günlük iznin ardından antrenmanlarına Rize'de tekrardan başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ile devam eden idman düz koşu ile son buldu. - RİZE

Kaynak: İHA

Karadeniz, Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.