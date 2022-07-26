Çaykur Rizespor, iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı

26.07.2022 22:45
Çaykur Rizespor, iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı

Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı.

Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı.

Yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'da kampa giren Çaykur Rizespor, kampı tamamladıktan sonra 2 günlük iznin ardından antrenmanlarına Rize'de tekrardan başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ile devam eden idman düz koşu ile son buldu. - RİZE

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı - Son Dakika
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