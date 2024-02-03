Çaykur Rizespor ile Konyaspor Arasında Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında topla çizgiye kadar inen Benhur'un ortasında ceza sahası içinde Dal Varesanovic vuruşunu meşin yuvarlak dışarı gitti.
21. dakikada Louka Prip'in sağ kanattan verdiği pasta topu alan Cicaldau'nun vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
25. dakikada Dal Varesanovic'in ceza sahasının dışın sol tarafından yaptığı ortada ceza sahası içinde Gaich'in kafa vuruşunda kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
26. dakikada Konyaspor ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Benhur'un vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Hakan Yemişkan
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Emirhan Topçu, Attila Mosci, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Olawoyin, Jonjo Shelvey, Altin Zeqiri, Dal Varesanovic, Benhur Keser, Adolfo Gaich
Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Seyfettin Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Gustavo, Mithat Pala, Güvenç Usta, Martin Minchev, Oumar Diouf, Mame Mor Faye
Teknik Direktör: İlhan Palut
Konyaspor: Jakup Slowik, Guilherme, Filip Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Cebrail Karayel, Alexandru Cicaldau, Steven N'Zonzi, Alassane Ndao, Oğulcan Ülgün, Louka Prip, Valon Ethemi
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş, Yunus Mallı, Niko Rak, Gökhan Töre, Muhammet Demir, Sokol Cikalleshi, Marlos Moreno
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic
Sarı kart: Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor) - RİZE
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