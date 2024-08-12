Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir Berabere Kaldı

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Ergin Gözütok, Anıl Usta
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer (Dk. 71 Halil İbrahim Pehlivan), Olawoyin (Dk. 90+2 Mithat Pala), Papanikolaou, Varesanovic (Dk. 64 Amir), Zeqiri (Dk. 71 Minchev), Akintola, Ali Sowe
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku (Dk. 29 Hamza Güreler), Lima, Berat Özdemir (Dk. 56 Onur Ergün), Serdar Gürler (Dk. 46 Davidson), Kemen, Berkay Özcan, Keny (Dk. 78 Piatek), Figueiredo (Dk. 78 Deniz Türünç)
Sarı kartlar: Dk. 75 Pereira, Dk. 82 Kemen (RAMS Başakşehir)
Goller: Dk. 39 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 45+4 Alikulov (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir 1-1 berabere kaldı.
86. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.
89. dakikada Olawoyin'in şutunda top savunmaya çarptı. Oyun alanına dönen topu kontrol eden Papanikolaou'nun şutunda kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
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