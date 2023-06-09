Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile prensipte anlaştı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile prensipte anlaştı

Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile prensipte anlaştı

09.06.2023 19:04

Spor Toto 1'inci Lig'i ikinci olarak tamamlayıp, Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolları ayırmasının hemen ardından İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi, İlhan Palut ile son detayları görüşmesinin ardından 46 yaşındaki teknik adamla resmi sözleşmeyi imzalayacak. İlhan Palut daha önce Hatayspor ve Konyaspor'da görev yapmıştı.

Spor Toto 1'inci Lig'i ikinci olarak tamamlayıp, Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yolları ayırmasının hemen ardından İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya vardı.

RESMİ SÖZLEŞME KISA SÜREDE İMZALANACAK

Karadeniz ekibi, İlhan Palut ile son detayları görüşmesinin ardından 46 yaşındaki teknik adamla resmi sözleşmeyi imzalayacak.

KONYASPOR'U ÜÇÜNCÜ YAPTI

Hatayspor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken deneyimli İlhan Palut, bordo- beyazlı ekibi Süper Lig'e taşıdı. Daha sonra Göztepe'nin başına geçen 46 yaşındaki hoca, 2021-2022 sezonunda Konyaspor'la 68 puan topladı ve ligi 3.'lük koltuğunda tamamladı. Konyaspor Yönetimi, bu sezon ortasında İlhan Palut ile yolları ayırma kararı aldı.

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İlhan Palut, Spor, Son Dakika

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