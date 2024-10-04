Çaykur Rizespor İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Mert Bulut
Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Akintola, Varesanovic, Emrecan Bulut, Jurecka
Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Kaluzinski, Petrusenko, Townsend, Larsson, Djenepo, Samudio
Goller: Dk. 38 Jurecka, Dk. 44 Alikulov (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Papanikolaou, Dk. 28 Akintola, Dk. 31 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 2-0 yeşil mavililerin üstünlüğüyle sona erdi.
29. dakikada Larrson'un ceza sahası içerisine havadan gönderdiği topa yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, direğe çarpıp oyun alanına geri dönen topu savunma uzaklaştırdı.
38. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Muhammet Taha Şahin'in ceza sahasına havadan gönderdiği ortada Jurecka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
44. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatan Hadziahmetovic'in kullandığı kornerde, ceza alanı içinde topla buluşan Alikulov, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-0
Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.
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