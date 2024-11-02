Çaykur Rizespor, İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Sivasspor'u ilk yarıda 1-0 geride bıraktı.

02.11.2024 14:46
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Tuğberk Curbay, Serkan Olguncan

Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Poungouras, Moutoussamy, Charisis, Balde, Rodrigues, Koita

Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Sowe

Gol: Dk. 8 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 34 Papanikolaou (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Murat Paluli (Net Global Sivasspor)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, Net Global Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada konuk ekip öne geçti. Olawoyin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Varesanovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

15. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında Moutoussamy'nin kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

18. dakikada Olawoyin'in sol kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Varesanovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ortasında Koita'nın kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Olawoyin'in ara pasında Sowe ceza alanına girdi, son çizgiye inip vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika

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