- Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Genel Kurul Sonrası Ne Yapacaklarını Açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, genel kurulun ardından ne yapacaklarının tam olarak belli olmadığını ama hiçbir şey yapmadıkları bir durumun da olmayacağını söyledi.