Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürdü. Antrenman, ısınma hareketleri, dar alanda pas çalışması ve yarı sahada taktik çalışmasıyla tamamlandı.

29.03.2024 18:31  Güncelleme: 18:32
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- Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

RİZE - Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmana sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de İstanbulspor'a konuk olacak. Yeşil-mavili ekip bu maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürüyor. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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