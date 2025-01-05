Çaykur Rizespor, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası eleme grubu 1. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası eleme grubu 1. haftasında Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak. Yeşil-mavililer 7 Ocak Salı günü saat 15.30'da oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman salonda başladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde 2 bölümden oluşan antrenman salonun ardından sahada devam etti. - RİZE
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