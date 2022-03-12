Çaykur Rizespor Kasımpaşa hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Kasımpaşa hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı

12.03.2022 00:58
Çaykur Rizespor Kasımpaşa hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı

Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Ligin 29. Haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı.

Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Ligin 29. Haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı.

Süper Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 29. Haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. 12 Mart Cumartesi günü 16: 00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maçın öncesinde kar uyarısı nedeniyle İstanbul'a giden yeşil mavili ekip, Zeytinburnu Uğur Tütün Eker Tesislerinde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapmaca ile devam ederek taktik çalışması ile son buldu. - RİZE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Kasımpaşa hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor Kasımpaşa hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı - Son Dakika
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