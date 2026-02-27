Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 24 puanla 11'inci sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta sahasında rakibine 2-1 yenilmişti.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov yarınki maçta forma giyemeyecek.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor Kasımpaşa ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?