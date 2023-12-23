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Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Pendikspor galibiyetinin ardından antrenmanlara hız kesmeden başlayan Rizespor, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Maç 25 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de oynanacak.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı
23.12.2023 - 11:51,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Pendikspor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından antrenmanlarına hız kesmeden başladı. Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde antrenmanına ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon ağırlıklı çalışma ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Rizespor, 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. - RİZE

Kaynak: İHA
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