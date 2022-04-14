Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

14.04.2022 15:16
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Deplasmanda oynanacak maç için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Yeşil-mavililer, taktik çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Konyaspor maçında sakatlanan Gökhan Akkan'ın durumu ise maç günü belli olacak. - RİZE

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Karadeniz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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