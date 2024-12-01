Çaykur Rizespor-Kayserispor Maçında VAR Alper Çetin

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Süper Lig'in 14. hafta maçında Kayserispor saat 16.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Ogün Kamacı yapacak. Yunus Dursun'da müsabakanın 4. hakemi olacak.

Maçta VAR koltuğunda Alper Çetin yer alacak. AVAR'da ise Esat Sancaktar görev yapacak. - KAYSERİ