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Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, ligin 24. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri, düz koşu ve pas çalışması yaptı. 6 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor.

31.01.2024 23:49  Güncelleme: 23:51
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- Çaykur Rize spor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

RİZE - Çaykur Rizespor, sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 24. haftasında sahasında 3 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, spor salonunda ısınma hareketleri ile başladı. Sahaya çıkan yeşil-mavili ekip antrenmanına düz koşuyla devam etti. Ardından 2 ekibe ayrılan oyuncular, pas çalışması gerçekleştirdi.

6 futbolcu sarı kart sınırında

Yeşil-mavili ekipte Casper Hojer, Benhur Keser, Altin Zeqiri, Attila Mosci, Jonjo Shelvey ve Martin Minchev, zorlu müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaynak: İHA

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