Çaykur Rizespor, Mame Mor Faye'yi sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiraladı
Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, futbolcu Mame Mor Faye'nin bonservisini Trendyol 1. Lig takımı Esenler Erokspor'a kiraladı. Yeşil-mavili kulüp, Faye'nin sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcu Mame Mor Faye'nin bonservisini, Trendyol 1. Lig takımı Esenler Erokspor'a kiraladığını duyurdu.
Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Mame Mor Faye'nin sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Yeni mücadelesinde Faye'ye sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor, Mame Mor Faye'yi sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiraladı - Son Dakika
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Sizin düşünceleriniz neler ?