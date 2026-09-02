Çaykur Rizespor, Mame Mor Faye'yi sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcu Mame Mor Faye'nin bonservisini, Trendyol 1. Lig takımı Esenler Erokspor'a kiraladığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Mame Mor Faye'nin sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Yeni mücadelesinde Faye'ye sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.