Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü karşısında 2-0 önde

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Çaykur Rizespor atağında Akintola'nın Ankaragücü savunması ile girdiği mücadele sonucunda seken topu önünde bulan Shelvey'in vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.
7. dakikada Varesanovic'ten aldığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Gaich'in vuruşunda kaleci Bahadır yatarak topu uzaklaştırdı.
25. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında topla çizgiye kadar inen Ibrahim Olawoyin'in ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Gaich'in şutunda top filelerle buluştu. 1-0
33. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Shelvey'in ceza sahası içine gönderdiği ortada Olawoyin topa kayarak vurdu ve meşin yuvarlak ikinci kez filelerle buluştu. 2-0
Hakemler: Turgut Doman, Furkan Ürün, Samet Çiçek
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Husniddin Aliqulov, Emirhan Topçu, Casper Hojer, Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin, Babajide Akintola, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri, Adolfo Gaich
Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Gustavo, Muammer Sarıkaya, Güvenç Usta, Martin Minchev, Oumar Diouf, Mame Mor Faye
Teknik Direktör: İlhan Palut
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Uros Radakovic, Mert Çetin, Stelios Kitsiou, Tolga Ciğerci, Christian Bassogog, Alexis Flips, Efkan Bekiroğlu, Renaldo Cephas, Ali Sowe
Yedekler: Ertaç Özbir, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Hayrullah Bilazer, Pedrinho, Garry Rodrigues, Ali Kaan Güneren, Anastasios Chatzigiovannis, Rijad Bajic, Federico Macheda
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Adolfo Gaich (dk. 25), Olawoyin (dk. 33) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Ali Sowe, Christian Bassogog (Ankaragücü) - RİZE
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