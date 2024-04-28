Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü karşısında 2-0 önde - Son Dakika
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Spor

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü karşısında 2-0 önde

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Çaykur Rizespor, Adolfo Gaich ve Olawoyin'in golleriyle galibiyete ulaştı.

28.04.2024 20:11
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Çaykur Rizespor atağında Akintola'nın Ankaragücü savunması ile girdiği mücadele sonucunda seken topu önünde bulan Shelvey'in vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

7. dakikada Varesanovic'ten aldığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Gaich'in vuruşunda kaleci Bahadır yatarak topu uzaklaştırdı.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında topla çizgiye kadar inen Ibrahim Olawoyin'in ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Gaich'in şutunda top filelerle buluştu. 1-0

33. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Shelvey'in ceza sahası içine gönderdiği ortada Olawoyin topa kayarak vurdu ve meşin yuvarlak ikinci kez filelerle buluştu. 2-0

Hakemler: Turgut Doman, Furkan Ürün, Samet Çiçek

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Husniddin Aliqulov, Emirhan Topçu, Casper Hojer, Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin, Babajide Akintola, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri, Adolfo Gaich

Yedekler: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Gustavo, Muammer Sarıkaya, Güvenç Usta, Martin Minchev, Oumar Diouf, Mame Mor Faye

Teknik Direktör: İlhan Palut

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Uros Radakovic, Mert Çetin, Stelios Kitsiou, Tolga Ciğerci, Christian Bassogog, Alexis Flips, Efkan Bekiroğlu, Renaldo Cephas, Ali Sowe

Yedekler: Ertaç Özbir, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Hayrullah Bilazer, Pedrinho, Garry Rodrigues, Ali Kaan Güneren, Anastasios Chatzigiovannis, Rijad Bajic, Federico Macheda

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Adolfo Gaich (dk. 25), Olawoyin (dk. 33) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Ali Sowe, Christian Bassogog (Ankaragücü) - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü karşısında 2-0 önde - Son Dakika

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