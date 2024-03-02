Çaykur Rizespor, Mondihome Kayserispor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Mondihome Kayserispor'u 3-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yenerek galibiyet elde etti. Shelvey, Zeqiri ve Varesanovic'in attığı gollerle Çaykur Rizespor, üstünlüğünü sürdürdü. Mücadelede Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz kırmızı kart gördü.

02.03.2024 18:25  Güncelleme: 18:27
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Burak Pakkan, Samet Çiçek, Ali Tuna

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin (Dk. 90+2 Mocsi), Shelvey, Varesanovic (Dk. 90+2 Halil İbrahim Pehlivan), Akintola (Dk. 60 Zeqiri), Sauer (Dk. 76 Gaich), Minchev (Dk. 76 Muammer Sarıkaya)

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 68 Carole), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 88 Talha Sarıaslan), Bourabia (Dk. 88 Ramazan Civelek), Ali Karimi (Dk. 69 Mane), Cardoso, Morte, Nazon (Dk. 75 Bahoken)

Goller: Dk. 62 Shelvey, Dk. 81 Zeqiri, Dk. 90 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Burak Yılmaz (Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü)

Sarı kartlar: Dk. 84 Varesanovic (Çaykur Rizespor), Dk. 59 Morte, Dk. 68 Bourabia, Dk. 84 Gökhan Sazdağı, Dk. 89 Attamah (yedek kulübesinde) (Mondihome Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi.

55. dakikada kazanılan faul atışında, Cardoso'nun ceza sahası üzerine yerden pasında, Hasan Ali Kaldırım'ın sol ayakla sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yumrukları ile çelmeyi başardı.

62. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Minchev'in düşürülmesiyle kazanılan faul atışında, Shelvey ceza sahası sol çaprazında, 20 metreden sağ ayağı ile düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

69. dakikada ceza yayı üzerinde Olawoyin'in düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, Shelvey'in şutunda, kaleci Bilal Bayazıt, direk dibine uzanarak topu çeldi.

73. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ taraftan ceza sahası arka direğine ortasında, yükselen Cardoso'nun kafa vuruşunda ileri çıkan kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı göğsü ile çelerek mutlak golü önlemeyi başardı.

81. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında, altıpas içerisinde Zeqiri'nin sol ayak dokunuşunda yerden seken top filelere gitti: 2-0.

90. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu orta sahada kontrol eden Varesanovic, yaklaşık 40 metre sürdükten sonra rakibinden sıyrılıp ceza yayı üzerinde plase vuruşla, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt'ın sağından filelere gönderdi: 3-0.

Mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Mondihome Kayserispor'u 3-0 Yendi - Son Dakika

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