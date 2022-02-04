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Çaykur Rizespor, Monzango ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Monzango ile yollarını ayırdı

04.02.2022 19:02
Çaykur Rizespor, Monzango ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Nathan Monzango ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Nathan Monzango ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, sezon başında Fransız ekibi Amiens'ten kiralanan oyuncu ile ilgili, "Profesyonel futbolcumuz Nathan Monzango ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Nathan Monzango'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Monzango, Süper Lig'de forma şansı bulamazken, Türkiye Kupası'nda 77 dakika görev yaptı.

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Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Amiens, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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