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Çaykur Rizespor, Oscar Pinchi ve Lebogang Phiri ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Oscar Pinchi ve Lebogang Phiri ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Oscar Pinchi ve Lebogang Phiri ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da, İspanyol futbolcu Oscar Pinchi ve Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile yollar ayrıldı. Pinchi, sezon sonuna kadar İspanya'nın Racing Ferrol takımına kiralandı. Phiri ise sözleşmesi fesih edildi.

02.02.2024 09:21  Güncelleme: 09:23
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, İspanyol futbolcu Oscar Pinchi ve Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile yollar ayrıldı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Oscar Pinchi'nin sezon sonuna kadar İspanya'nın Racing Ferrol takımına kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Öte yandan geçen yıl Fransa'da kiralık olarak forma giyen, bu yıl ise sözleşmesi askıya alınan Lebogang Phiri ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin fesih edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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