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Çaykur Rizespor, Remzi Kolcuoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Remzi Kolcuoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, altyapısında yetişen Remzi Kolcuoğlu ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 7 Mart 2004 Rize doğumlu olan Kolcuoğlu, 9 yıldır Çaykur Rizespor Gençlik Geliştirme ve Futbol Eğitim Merkezinde futbol oynuyordu. Hücum oyuncusu olan Kolcuoğlu, Elit Akademi Liglerinde oynadığı resmi maçlarda 32 gol atmıştır. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Kolcuoğlu'na başarılar dileyerek profesyonel futbol hayatına başladığı belirtildi.

Çaykur Rizespor, Remzi Kolcuoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı
01.01.2024 - 12:37,
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Çaykur Rizespor, altyapısında yetişen Remzi Kolcuoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, altyapısında yetişmiş olan 7 Mart 2004 Rize doğumlu Remzi Kolcuoğlu ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "7 Mart 2004 Rize doğumlu altyapı oyuncumuz Remzi Kolcuoğlu profesyonelliğe geçiş yaptı. 9 yıldır Çaykur Rizespor Gençlik Geliştirme ve Futbol Eğitim Merkezinde futbol oynayan ve Elit Akademi Liglerinde oynadığı resmi maçlarda 32 golü bulunan hücum oyuncumuz Remzi Kolcuoğlu attığı 2,5 sezonluk imzayla kulübümüzde profesyonel futbol hayatına başladı. Remzi Kolcuoğlu'na hayırlı olsun dileklerimiz iletiyor, uzun yıllar başarılarla dolu bir kariyer geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İHA
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