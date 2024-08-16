Spor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Selim Ay ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, profesyonel futbolcusu Selim Ay karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Çaykur Rizespor kulübünden yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selim Ay ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşarak sonlandırılmıştır. Selim Ay'a kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor'a 2020-2021 sezonunda transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, 46 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. - RİZE