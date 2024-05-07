Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşu, kısa pas ve koordinasyon ağırlıklı çalışma yaptı. Ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci devam eden Laine, Mithat Pala ve Benhur Keser ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

07.05.2024 18:35
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşunun ardından kısa pas ve koordinasyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman, yarı sahada çift kale maç ile tamamlandı.

Takımda ameliyat sonrasında rehabilitasyon süreci devam eden Laine, Mithat Pala ve Benhur Keser takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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