Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti

25.04.2022 20:51
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti

Çaykur Rizespor Kulübü Sportif Direktörü Fahri Tatan, görevinden istifa etti.

Çaykur Rizespor Kulübü Sportif Direktörü Fahri Tatan, görevinden istifa etti.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sportif direktör olarak görev yapan, Fahri Tatan istifa etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "26.06.2021 tarihinden bu yana kulübümüzde Sportif Direktörlük görevini sürdüren Fahri Tatan, görevinden istifa etmiştir. Fahri Tatan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan istifa etti - Son Dakika


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