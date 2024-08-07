Çaykur Rizespor, Süper Lig'e hazır

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, takım olarak sezona "yüzde 100" hazır olduklarını söyledi.

Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ve çok iyi çalıştıklarını belirtti.

Kamp döneminde hazırlık maçları da oynadıklarını ifade eden Akkan, "Geçen seneden alışık olduğumuz bir takımın üstüne yeni gelen oyuncular oldu. Oturmuş bir kadromuz vardı, bunun üstüne gelen takviyeler oldu. Bunlarla birlikte çok güzel bir kamp sezonu geçirdik. İnşallah oynayacağımız ilk maçla da güzel başlangıç yapıp aynı şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

Akkan, yeşil-mavili takımın teknik direktörü İlhan Palut'u Türkiye'nin bildiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bize sağladığı ortam için çok teşekkür ediyorum İlhan hocaya. Ben uzun zamandır Rizespor'dayım. İlk defa bir teknik direktör sezonu başlayıp bitirdi ve yeni sezona başladı. İnşallah bunun da devamlılığı olur Rizespor için. Çünkü dediğim gibi, ben çok uzun süredir buradayım artık profesyonellikten ziyade biraz duygusallıkla da konuşma hakkım olduğunu düşünüyorum. Onun için çok güzel bir yapılanma, çok güzel bir ortam var. Bunu sağlayan herkese de teşekkür ediyorum. Böyle de devam etmesini umuyorum."

Kaptan Akkan, takıma yeni gelen oyuncuların adaptasyon sorunu yaşamaması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Zaten şehrimiz, insanlarımız çok sıcakkanlı. Oyuncuyu kucaklayıp, oyuncunun adapte olması için her imkanı sunuyoruz. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sezona hazır olduklarını vurgulayan Akkan, "Ben ve arkadaşlarım sezona yüzde 100 hazırız. Süper Lig, gerçekten zor. Çok değişkenlik gösteren bir lig. Biz bu serüvende elimizden gelenin en iyisini yapıp, geçen sezonun çok çok üstünde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.