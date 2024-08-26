Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Fenerbahçe ile Başa Baş Giden Bir Oyundu

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Fenerbahçe büyük bir takım ama biz de karşılık verdik, başa baş giden bir oyundu." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe ile başa baş mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Fenerbahçe büyük bir takım ama biz de karşılık vermedik mi, verdik. Başa baş giden bir oyundu ama ondan sonra 12 dakika içerisinde 4 gol yedik ve ondan sonrası başka bir hikaye. Gol yiyebiliriz, goller yiyebiliriz ama bu kadar kırılgan olmamamız gerekiyor. Futbol bir disiplin oyunu. Önde olabiliriz, geride olabiliriz ama futbol bir disiplin oyunu ve sonuna kadar disiplinle sahada mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyordu. Çok kırılgan davrandık 2-0 dan sonra." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'un yediği ikinci gole kadar olan mücadeleden memnun olduğunun altını çizen Palut, şunları kaydetti:

"Ondan sonrası bizim için izahı yapılamaz bir görüntüydü. Tabi bu bizi bildiğimiz yoldan geri çevirmeyecek. Her şeyi hatalı mı yapıyoruz gibi bir endişeye sevk etmeyecek. Biz iyi bir takımız, doğru yoldayız. Çok kötü bir akşam yaşadık. Ekibimle beraber toparlanacağız. Oyuncularıma geçmiş olsun diyorum. Taraftarımızdan özür diliyorum. Coşkululardı, kalabalıklardı. Güzel bir futbol, iyi bir Rizespor seyretmek için gelmişlerdi ama karşılığını gerçekten veremedik. Maçı çok erken terk ettik. Onlardan özür diliyorum. Toparlanacağız, inanmasam bunu söylemem. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum."

"Hiç olmaması gereken bir kırılganlık yaşıyoruz"

Palut, geriye düştükten sonra disiplinden ödün verdiklerini ifade ederek, "Hiç olmaması gereken bir kırılganlık yaşıyoruz. Maçı kaybettik hissine kapılıp oyun disiplininden ödünler veriyoruz. Bu tamamen benim sorumluluğumda bir durum. Bunu şimdi burada tespit ettiğim gibi çözümünü de bulmak benim görevim. Daha iyi, daha organize, daha iyi defans yapan bir Rizespor, maçın sonucundan bağımsız mücadelesine devam eden bir Rizespor izlettirmek bizim görevimiz. Maalesef geçen sene de öyleydi bu sene değişir mi düşünerek maça başladık ama daha kötüsü başımıza geldi." şeklinde konuştu.

Takımın kaptanı, kaleci Gökhan Akkan'a destek olunması gerektiğini aktaran Palut, şöyle devam etti:

"Futbolda goller yiyorsunuz, bazen rakip becerisiyle bazen bireysel hatalarla, bazen ayağınızdaki topu ıskalayabiliyor gol yiyebiliyorsunuz. Bazen kendi kalemize atıyorsunuz bazen de sahanın en gerisindeki adam kaleci hatalar yapabiliyor ama sonuç olarak hepsini takım olarak kalenizde görmüş oluyorsunuz. Bugün içimizden bir arkadaşımıza destek olma zamanı. Hepimizin başına gelebilir. Yediğimiz gollerden çok kendi oyuncumuzla taraftarlarımız arasındaki diyalog üzücü. Hiç olsun istemezdik. Burayı toparlamaya çalışacağız. Hiç kimseyi kaybetmek istemiyoruz. Her oyuncumuz bizim için değerli. Bunun teknik olarak psikolojik hasarları da var. Bunları da gidermeye çalışacağız."

Hakem performansıyla ilgili sorulan soru üzerine deneyimli teknik direktör, şunları söyledi:

"Genel perspektiften baktığım bir durum değildi sadece hakeme pozisyonlarla üzerinden itiraz ettiğimiz anlar oldu. Aslında bunlar pozisyon icabı olan itirazlarımızda hakeme genel manada kötü niyetli olarak değerlendirmek doğru değil. Çünkü ben öyle bir durum hissetmedim. Bazı kartlar basit oldu ama zaten oyunun bir periyodunda kalabildik. Bu noktada hakemin bizim oyunda kalmaya çalışırken oyun dışında tuttuğu bir an ben görmedim. Tabi ki hatalar yaptı, hepimiz yapıyoruz. Daha iyi olabilir miydi olabilirdi."

Rizespor'un transfere devam edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine ise Palut, şöyle konuştu:

"Kazanırken transferlerin eksikliğini konuşmuyorsak kaybederken de konuşmamalıyız. Bu bir süreç. İhtiyacımız var mı, var. Uğraşıyor muyuz, uğraşıyoruz. Transfer gelmediği için mi yenildik, hayır ama transfer yapacağız. 3 mevki ile alakalı transfer ihtiyacımız var. Bunu böyle saptamıştık bununla alakalı da görüşmeler hızla ilerliyor. Belki bu hafta içinde olur. Avrupa'da transfer dönemi kapanıyor belki fırsat transferleri olabilir. 5-0'ın paniğiyle ihtiyaçlarımızı karşılamayacak oyuncular üzerinden transfer yapmayacağız. Çalışmaya devam edeceğiz."