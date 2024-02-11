Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Futbol böyle bir oyun - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Futbol böyle bir oyun

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Futbol böyle bir oyun

Çaykur Rizespor, Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Teknik Direktör İlhan Palut, maç sonrası yaptığı açıklamada, futbolun istatistiklerle kazanılan bir oyun olmadığını belirterek, takımının maçı kaybetmemesi gerektiğini söyledi ve Sivasspor'u tebrik etti. Palut, oyuncularına daha iyi olmaları gerektiğini ve puan odaklı çalışmalarına devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

11.02.2024 16:19
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Sivasspor deplasmanından puansız ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Futbol böyle bir oyun. İstatistiklerin kazandığı oyun değil. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Sivasspor'u tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Palut, "Maça baktığımız zaman oyuncularıma pek diyecek bir şey yok. 5'li defansa karşı pozisyon bulma opsiyonlarımızı sahada kullandık. Son dakikalara Hakan Arslan'ın pozisyonu hariç sıfır pozisyonu vardı Sivasspor'un. Rizespor'un ise sayısız pozisyonu vardı. Daha becerikli olacağız, daha çok çalışacağız. Futbol böyle bir oyun. İstatistiklerin kazandığı oyun değil. Bizim bu maçı kaybetmememiz gerekiyordu. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularıma söyleyeceğim bir şey yok. Daha iyi olmalıyız. Sıralama işlerini unutup puan işlerine dönmeliyiz, bu bize futbolun verdiği bir mesaj" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Futbol böyle bir oyun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Futbol böyle bir oyun - Son Dakika
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