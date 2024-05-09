Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, gelecek sezon hedeflerini açıkladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, gelecek sezon hedeflerini açıkladı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, gelecek sezon hedeflerini açıkladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 49 puanla 8. sırada yer alırken, teknik direktör İlhan Palut gelecek sezon için daha sağlam bir takım hedeflediklerini belirtti. Palut, Avrupa kupalarına katılma hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederken, sezonu bir temel olarak düşünerek daha öz güvenli bir şekilde yeni sezona başlamayı amaçladıklarını söyledi.

09.05.2024 11:17
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Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 49 puan ve averajla 8. sırada yer alan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, gelecek sezonla ilgili, "Yere daha sağlam basan, kendinden daha emin ve yüksek hedefleri kovalayan bir Rizespor hedefine bu takımı, bu şehri evirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Yeşil-mavililer, İlhan Palut yönetiminde 22. kez mücadele ettikleri Süper Lig'de 36 hafta sonunda 49 puana ulaşarak, en fazla puan topladığı sezonu yaşıyor.

Rize temsilcisi, bu sezon 1979-1980 sezonunda elde edilen 14 galibiyet başarısını egale ederken, kalan 3 haftada 1 galibiyet daha alırsa en fazla maç kazandığı dönemine imza atacak.

İlhan Palut, AA muhabirine, Avrupa kupalarına katılma yolunda takım olarak "hayal kırıklığı" içerisinde olduklarını söyledi.

Genel ruh hallerini, "Sportif manada hayal kırıklığı" olarak tanımlayan Palut, "Son üç maç bir şekilde negatif kırılma oldu. Şunu diyemiyoruz, 'Güzel bir sezon geçirdik, maalesef bu kadardı.' Bakmamız gereken pencere bu değil. Sonuçlandırabilirdik. Son üç maça baktığımızda bile bu yarışı son ana kadar sürdürebilirdik. Maalesef kötü tecrübelerle dolu üç maç oldu. Hedefimize ulaşamadık gibi görünüyor, dezavantajlı durumdayız." diye konuştu.

"Bu seneyi bir temel olarak düşünmeliyiz"

Ligin başından sonuna kadar yanlarında olan taraftara teşekkür eden Palut, şöyle devam etti:

"Bizim adımıza hedefler içeren sezonda sürekli yanımızda oldular. Gönül isterdi ki bunu hedefimize vararak sonlandıralım. Bazı şeyler adım adım gelişiyor. Yeni lige çıkıp hemen bir takım kurmak, hemen Avrupa'ya gitmek olabilirdi ama olmadı diye 'Yanlış bir şeyler yapıyoruz, düzeltmeliyiz.' paniğine girilmemeli. Bu seneyi bir temel olarak düşünmeliyiz. Neler başarabileceğimizi hissetmenin önemiyle daha öz güvenli olmalıyız."

Palut, sezon boyunca doğru işler yaptıklarını ve hedefe çok yaklaştıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Futbolun bütün parametrelerinde takım kurma, transfer, antrenman, maçlarda daha dikkatli olma konusuna dikkat edebilirsek, hedefe ulaşma inancı ile Rizespor yeni sezona daha iyi başlayabilir. Sonuç olarak, üzüldüğümüz bu sezondan birçok edinim elde edip, yere daha sağlam basan, kendinden daha emin ve yüksek hedefleri kovalayan bir Rizespor hedefine bu takımı, bu şehri evirmeyi amaçlıyoruz."

Öte yandan Palut, Rize Çay İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bir araya geldi.

Öğrencilerin çeşitli hediyeler verdiği ve yeni sezon için sözleşme imzalamasını istediği Palut, çocukların kalması yönündeki dilek ve temennilerinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, gelecek sezon hedeflerini açıkladı - Son Dakika

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