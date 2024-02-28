Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor Maçını Değerlendirdi

Trendyol Süper Lig 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, zor bir maç olacağını söyledi.
İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.
Çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Palut, "Ligin her maçı, her takım için çok önemli. Çünkü ligin seyrini biliyoruz. Artık takımların puanlarının birbirine çok yaklaştığı ve yakalanacak bir ivmenin takımları çok iyi yere çıkaracağı ama bunun yanında bizim son dönemlerde yaşadığımız kötü periyotların da takımları sıralama anlamında savuracağı bir lig yaşıyoruz." dedi.
Palut, her maç gibi bu hafta oynayacakları Kayserispor maçının da önemli olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bizim adımıza kötü bir periyot ilerlerken rakibimiz de özellikle Burak hocanın gelmesiyle birlikte sezonun başındaki ivmesini tekrar yakalamış görünüyor. Hem puan olarak hem de sahada gösterdikleri mücadele olarak bir çıkış içerisindeler. Biz tabii ki artık bu negatif periyodu sonlandırmak istiyoruz. Her maç bunun için bir fırsat. Samsunspor maçı da öyleydi. Başaramadık. Bu hafta Kayserispor maçında tekrar bunu sonlandırmayı deneyeceğiz. Coşkulu ve çok istekli olmamız lazım. Bunların yanına da pozitif futboldan örnekleri başarıyla sahaya sunmamız lazım. Dediğim gibi zor bir maç olacak. Her takımın her puana ihtiyacı var. Bizim de bu maçtan alacağımız puanlara çok ama çok ihtiyacımız var. İnşallah bizim adımıza güzel biter."
Son haftalarda basit goller yediklerine dikkati çeken Palut, "Antrenmanlar bunun en önemli geliştiricisi. Son maçlarda gol ortalamamız son derece yetersiz. Nasıl ki kötü periyodu sonlandırmak için her maç bir fırsat, daha verimli atak yapabilmek ve daha skorer olabilmek adına da her maç olduğu gibi, bu maçı da bir fırsat olarak görüyoruz." diye konuştu.
Hakem kararlarına da değinen Palut, şunları kaydetti:
"Ligimizdeki sezonluk hakem performansları değerlendirilmesi gereken bir konu. Bence bu sezon sonunda bunu mutlaka masaya yatırmak ve değerlendirmek lazım. Bunu bir tarafa koyuyorum. ???????Şu an İlhan Palut olarak, geçirdiğimiz periyot puanlara olan ihtiyacımız beni sadece ve sadece bu haftaki maçla alakalı düşünmek ve değerlendirmek durumunda bırakıyor. Özellikle bu dönem, bu soruyla alakalı ben cevap vermek istemiyorum. Görev değişimi noktasında da inşallah VAR'ın daha doğru ve adil kullanımını geliştirici bir değişim olmuştur diye sadece umut ediyorum."
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