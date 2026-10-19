Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına Recep Uçar yönetiminde başladı

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına Recep Uçar yönetiminde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Recep Uçar yönetimindeki antrenman, salonda core ve sahada top kapma-pas çalışmasının ardından 9'a 9 oyunla sona erdi.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yaptı.
Sahada top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 9'a 9 geniş alan oyunuyla sona erdi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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