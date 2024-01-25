 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0 - Trabzonspor 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0 - Trabzonspor 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. İki takım da birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen gol bulamadılar.

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0 - Trabzonspor 0 (İlk yarı)
25.01.2024 - 21:28,
Abone Ol

- Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

RİZE - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Enis Destan'ın ceza sahası içerisinden şutu auta çıktı.

19. dakikada sağ kanattan ilerleyen Benhur Keser'in ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adolfo Gaich'in vuruşu ile meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

25. dakikada Dal Varesanovic'in pasıyla topla buluşan Altin Zeqiri'nin vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Benhur Keser'in sol kanattan ortasında Casper Hojer'in şutunda da kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

43. dakikada Jonjo Shelvey'in pasında ceza sahası içinde Altin Zeqiri'nin şutunda top üsten az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Jonjo Shelvey'in kullandığı serbest vuruşta ile ceza sahası içinde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Ümit Öztürk, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Emirhan Topçu, Attila Mosci, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Olawoyin, Jonjo Shelvey, Altin Zeqiri, Dal Varesanovic, Benhur Keser, Adolfo Gaich

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehlivan, Seyfettin Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Mithat Pala, Martin Minchev, Gustavo Sauer, Mame For Faye, Oscar Pinchi

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen (Mehmet Can Aydın dk. 22), Berat Özdemir, Batista Mendy, Taxiarchis Fountas, Enis Bardhi, Edin Visca, Enis Destan

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Fernandez Moreno, Kerem Şen, Ognjen Bakic, Umut Güneş, Arif Boşluk, Abdurrahman Bayram, Engin Poyraf Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kart: Filip Benkovic (Trabzonspor)

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Enis Destan, Trabzonspor, Rizespor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0 - Trabzonspor 0 (İlk yarı) - Son Dakika


00:22
Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi
00:15
İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi

Son Dakika
00:22 Ayçiçeği tohumu ve yağında gümrük vergisi indirildi
00:15 İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:42:53. #1.12#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0 - Trabzonspor 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement