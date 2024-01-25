- Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
RİZE - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Enis Destan'ın ceza sahası içerisinden şutu auta çıktı.
19. dakikada sağ kanattan ilerleyen Benhur Keser'in ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adolfo Gaich'in vuruşu ile meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
25. dakikada Dal Varesanovic'in pasıyla topla buluşan Altin Zeqiri'nin vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Benhur Keser'in sol kanattan ortasında Casper Hojer'in şutunda da kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
43. dakikada Jonjo Shelvey'in pasında ceza sahası içinde Altin Zeqiri'nin şutunda top üsten az farkla auta çıktı.
45+2. dakikada Jonjo Shelvey'in kullandığı serbest vuruşta ile ceza sahası içinde Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Ümit Öztürk, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Emirhan Topçu, Attila Mosci, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Olawoyin, Jonjo Shelvey, Altin Zeqiri, Dal Varesanovic, Benhur Keser, Adolfo Gaich
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehlivan, Seyfettin Anıl Yaşar, Eray Korkmaz, Mithat Pala, Martin Minchev, Gustavo Sauer, Mame For Faye, Oscar Pinchi
Teknik Direktör: İlhan Palut
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen (Mehmet Can Aydın dk. 22), Berat Özdemir, Batista Mendy, Taxiarchis Fountas, Enis Bardhi, Edin Visca, Enis Destan
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Fernandez Moreno, Kerem Şen, Ognjen Bakic, Umut Güneş, Arif Boşluk, Abdurrahman Bayram, Engin Poyraf Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kart: Filip Benkovic (Trabzonspor)
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