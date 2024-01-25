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Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, Varesanovic'in golüyle galibiyete ulaştı.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor\'u 1-0 Yendi
25.01.2024 - 22:05,  Güncelleme: 22:08
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin, Shelvey (Dk.90+3 Halil İbrahim Pehlivan), Benhur Keser (Dk.85 Mithat Pala), Varesanovic (Dk.90+3 Seyfettin Anıl Yaşar), Zeqiri (Dk.72 Minchev), Gaich

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk.23 Mehmet Can Aydın), Baniya, Benkovic (Dk.81 Fernandes), Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis Destan

Gol: Dk. 78 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Dk.32 Benkovic (Trabzonspor), Dk.66 Varesanovic, Dk.66 Eray Korkmaz (Yedek Kulübesinden), Dk.88 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor sahasında, Trabzonspor'u 1-0 yendi.

51. dakikada Shelvy'nin ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan Topçu'nun penaltı noktasına pas attı. Olawoyin'in bekletmeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu yatarak çelmeyi başardı.

52. dakikada soldan hızla ilerleyen Visca'nın ceza yayı üzerine pasında, Fountas'ın savunmadan sıyrılıp sağ ayak içi plase vuruşunda, top direğin dibinden dışarı çıktı.

63. dakikada Olawoyin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic'in penaltı noktasında kafa top az farkla üsten dışarı çıktı.

78. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gaich'in sol taraftan sağ kanada paralel uzun pasında Varesanovic, topu kontrol etti. Varesanovic ileri çıkan kaleci Uğurcan Çakır'ın altından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Mücadele, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kaynak: AA
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