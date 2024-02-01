Çaykur Rizespor\'da Emirhan Topçu: Sadece üç puan için sahaya çıkacağız

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da oyunculardan Emirhan Topçu, "Ne olursa olsun içeride de dışarıda da bu saatten sonra sadece üç puan için sahaya çıkacağız. Rakip kim olursa olsun beklentilerimiz var." dedi.
Emirhan Topçu, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına, ligde son hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında aldıkları 4-0'lık farklı mağlubiyetin, kötü oyun sonucu kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Son haftalarda özellikle hakem hatalarının kendi maçlarında çok fazla olduğunu savunan defans oyuncusu, "Alanyaspor maçını kaybetme sebebimiz hakem kararı olabilir ama Karagümrük maçını kaybetme sebebi hakem değildi. Bizim kötü oyunumuz ama maç 0-0 devam ederken verilmeyen penaltı ve verilen, verilmeyen faul kararları bizi etkiledi. Belki de hanemize bir puan yazılacaktı ama çok kötü oynadığımızı da kabul etmeliyiz." diye konuştu.
Emirhan, genç bir kadroya sahip olmalarına rağmen ligin genelinde çok iyi işler yaptıklarını belirterek, "7 yıldır Rize'deyim. İlk defa da bu kadar çalıştığımızı görüyorum. Kesinlikle hocamızın etkisi var. Takımda herkesin yaşları birbirine yakın olduğundan herkes istiyor. Herkes forma şansını kendisi almak istiyor ve herkese çalıştıkça forma şansı geliyor. Çekişme ve rekabet ortamı olduğu için herkes ayakta durmak için yarışıyor." ifadelerini kullandı.
Zorlu 25 günlük lig fikstüründen çıktıklarını ve hafta sonu TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacaklarını aktaran 23 yaşındaki futbolcu, "Yoğun tempoyu atlattık. Gerçekten yorucu bir tempoydu. Bu süreçte deplasmanda istediğimizi yapamadık. Deplasmanda da çıkış yapmamız gerekiyor. İç sahada ise gerçekten iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Kendi sahamızda rakiplerin zorlandığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Emirhan Topçu, ligde hiçbir maçın kolay olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Ligin alt sıralarındaki Karagümrük'ten, biz beşinci sıradayken dört gol yedik. Ligde ne olacağı belli olmuyor. Konyaspor da zor bir takım ve puana ihtiyacı var, puanlara ihtiyacı var ama bizim hedeflerimiz daha büyük. Bizim daha çok puana ihtiyacımız var. Ne olursa olsun içeride de dışarıda da bu saatten sonra sadece üç puan için sahaya çıkacağız. Rakip kim olursa olsun beklentilerimiz var."
Her oyuncu gibi kendisinin de hedefleri olduğunu vurgulayan Emirhan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Genel olarak 2 hedefim var. Milli takıma gitmeyi çok fazla istiyorum. İkinci hedefim Çaykur Rizespor'dan sonra Avrupa'ya gitmek. Allah nasip ederse inşallah başarırım ama şu an gerçekten Çaykur Rizespor ile hedefim ve hedeflerimiz var. Buradaki hedefe daha çok konsantreyim. Milli takım teknik direktörü Montella geldi, görüşme şansımız oldu. Hedeflerim doğrultusunda heyecan verici. İnşallah başarırım ama zamana ihtiyacım var. Şu anda en büyük heyecanım Çaykur Rizespor forması ile maça çıkmak."
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