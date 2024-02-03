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Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor Mücadelesi 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor Mücadelesi 0-0 Sonuçlandı

Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor Mücadelesi 0-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor maçı 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. Çaykur Rizespor'un Benhur Keser'in vuruşunda Cebrail Karayel çizgiden topu çıkardı. TÜMOSAN Konyaspor'un Oğulcan Ülgün'ün şutunda ise kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi. Mücadelede başka gol olmayınca maç 0-0 sona erdi.

03.02.2024 15:51
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Hakan Yemişken

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu (Dk. 90 Seyfettin Anıl Yaşar), Hojer, Olawoyin (Dk. 82 Mithat Pala), Shelvey, Benhur Keser, Varesanovic (Dk. 90 Sauer), Zeqiri (Dk. 85 Minchev), Gaich

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Cebrail Karayel (Dk. 85 Kahraman Demirtaş), Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, N'Zonzi, Prip (Dk. 69 Cikalleshi), Cicaldau, Ndao, Ethemi (Dk. 79 Moreno)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Dk. 90+1 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi 0-0 tamamladı.

49. dakikada Shelvey'in ara pası ile ceza sahasına giren Benhur Keser'in yerden pasında, Zeqiri'nin vuruşunda, filelere gitmekte olan topu, Cebrail Karayel çizgiden çıkardı.

62. dakikada yakalanan kontratakta savunmanın arkasına hareketlenen Ethemi'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden pasında, Oğulcan Ülgün'ün karşı karşıya şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çelmeyi başardı.

73. dakikada Cicaldau'nun sağ taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, Cikalleshi'nin kontrol edip vuruşunda, top üsten auta çıktı.

81. dakikada Moreno'nun yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan soluna uzanarak topu kornere çeldi. Aynı dakika içerisinde Guilherme'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktasında N'Zonzi'nin kafa vuruşunda yan direğe çarpan top, kaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı.

90+2. dakikada Shelvey'in ara pasında Sauer'in ceza yayı üzerinde dönüp vuruşunda, kaleci Slowik'in müdahalesinde direğe çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Mücadele, 0-0 sonuçlandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor Mücadelesi 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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