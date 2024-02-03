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Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor Mücadelesi İlk Yarıda 0-0 Berabere - Son Dakika
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Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor Mücadelesi İlk Yarıda 0-0 Berabere

Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor Mücadelesi İlk Yarıda 0-0 Berabere

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

03.02.2024 14:31
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Hakan Yermişken

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Benhur Keser, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Cebrail Karayel, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Ndao, Ethemi

Sarı kart: Dk.45+1 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinin ilk yarısı, 0-0 tamamladı.

13. dakikada sağdan hareketlenen Benhur Keser'in ceza sahası içerisine girdikten sonra arka direğe ortasında, Varesanovic'in sol çaprazda göğsü ile kontrol edip vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

17. dakikada savunmanın arkasına iyi hareketlenen Guilherme'nin sol taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra, penaltı noktası üzerine pasında, Prip'in gelişine vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, kale çizgisi üzerinde yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Prip'in sağdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Cicaldau'nun şutunda iyi uzanan kaleci Gökhan Akkan, topu çıkarmayı başardı.

26. dakikada Muhammet Taha Şahin'in ortasında, savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Benhur Keser'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor Mücadelesi İlk Yarıda 0-0 Berabere - Son Dakika
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