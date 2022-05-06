Çaykur Rizespor'un beyin kanaması geçiren genç futbolcusu sahalara döndü - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'un beyin kanaması geçiren genç futbolcusu sahalara döndü

06.05.2022 16:50
Çaykur Rizespor'un beyin kanaması geçiren genç futbolcusu sahalara döndü

Çaykur Rizespor'un beyin kanaması geçiren 16 Yaş Altı Takımı oyuncusu İmran Gür, tedavisinin ardından sahalara geri döndü.

Çaykur Rizespor'un beyin kanaması geçiren 16 Yaş Altı Takımı oyuncusu İmran Gür, tedavisinin ardından sahalara geri döndü.

Çaykur Rizespor Altyapı Sorumlusu Serkan Karavin, AA muhabirine, beyin kanaması geçiren genç oyuncuları Gür'ün sağlığına kavuşarak sahalara dönmesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Karavin, Aralık 2021'de 16 Yaş Altı Takımı oyuncusu İmran Gür'ün, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta rakibiyle girdiği mücadelede kafasına aldığı darbe nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini anımsattı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilen Gür'ün sağlık durumunu sürekli takip ettiklerini vurgulayan Karavin, "Yapılan çalışmalar sonucunda tamamen iyileşmesinin ardından antrenmanlara başladı. Kendisi özel olarak tasarlanmış koruyucu kask kullanıyor." dedi.

Karavin, genç sporcunun, sağlık ekiplerinin kontrolünde toparlandığına işaret ederek, "Son olarak Erzurumspor ile oynadığımız maçta kendisine antrenörlerimiz son 15 dakika şans verdi. Sağlığına kavuşması ve sahalara dönmesi bizleri sevindirdi." diye konuştu.

Sporcunun her türlü tetkik ve takibin devam ettiğinin altını çizen Karavin, İmran'ın mücadelesinin kendilerini sevindirdiğini, her zaman sporcu sağlığının önde geldiğini sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor'un beyin kanaması geçiren genç futbolcusu sahalara döndü
Çaykur Rizespor'un beyin kanaması geçiren genç futbolcusu sahalara döndü
Çaykur Rizespor'un beyin kanaması geçiren genç futbolcusu sahalara döndü
Çaykur Rizespor'un beyin kanaması geçiren genç futbolcusu sahalara döndü

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'un beyin kanaması geçiren genç futbolcusu sahalara döndü - Son Dakika


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