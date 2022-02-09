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Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ponck: Hazırım - Son Dakika

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ponck: Hazırım

09.02.2022 18:29
Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ponck: Hazırım

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Carlos Ponck, "Antrenmanlarımı yaptım, hazırım. Hocamız görev verirse tabii ki elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Carlos Ponck, "Antrenmanlarımı yaptım, hazırım. Hocamız görev verirse tabii ki elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında 11 Şubat Cuma günü deplasmanda Altay'a konuk olacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başlayıp 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla sürdü. Taktik çalışma ve çift kale maç ile son bulanan antrenmana sakatlığı bulunan Gökhan Akkan katılmazken, son transfer Papiss Cisse takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.Yeşil mavili takımın ara transfer döneminde renklerine bağladığı savunma oyuncusu Carlos Ponck "Tesisimiz gerçekten çok güzel. Geldiğim ilk andan beri takım arkadaşlarım tarafından çok güzel karşılandım. Daha ilk günden kendimi evimdeymiş gibi hissettim diyebilirim. Dağları, yeşillikleri, denizi benim yaşadığım ülkeyle aslında benziyor. Buraya gelmeden önce antrenmanlarımı yaptım, hazırım. Hocamız görev verirse tabii ki elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.


Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ponck: Hazırım
Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ponck: Hazırım
Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ponck: Hazırım
Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ponck: Hazırım
Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ponck: Hazırım
Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ponck: Hazırım
Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ponck: Hazırım
Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ponck: Hazırım
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Spor Toto Süper Lig, Ahmet Çalık, Rizespor, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ponck: Hazırım - Son Dakika Spor


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